民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像。（吳康瑋攝）

民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像。（吳康瑋攝）

民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像。（吳康瑋攝）

民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像。（吳康瑋攝）

民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像。（吳康瑋攝）

民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像。（吳康瑋攝）

民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農7日與藝人焦糖哥哥陳嘉行同框來到錦州街的謙和市場掃街，談及2020大選吳怡農現場表示，這次選舉將會反映出民眾對社會的期待及對未來的想像，政治其實可以很正面，但不可以隨便挑戰對手的立場，他也指出，透過「越好的競爭」，讓我們有越好的未來。

吳怡農談到自己率先發起的下架國民黨不分區立委參選人吳斯懷的運動，他指出，現在社會大眾不分藍綠、黨派及年齡，都一致認為吳斯懷不適合成為代表台灣的立法委員，他呼籲國民黨尊重民意，趕緊將吳斯懷換掉，並點名對手國民黨立委蔣萬安出面發聲。

陳嘉行也針對下架吳斯懷運動表態，他說吳斯懷當了立委會造成國安的一大風險，不應該讓他看到潛艦國造及飛機的設計圖，並呼籲選民以選票，下架吳斯懷，送吳怡農進立法院。

民進黨內多次有大咖出動輔選吳怡農，但這次吳怡農則邀請到活潑的「焦糖哥哥」來合體拜票，更也為現場增添不少年輕氣息，他指出，政治是可以很活潑，「不隨便但可以輕鬆一點」，並呼籲選民，不要以非藍即綠的心態來看選舉，可以更清爽一點。

現場記者詢問到網軍事件他表示，自己爸爸吳乃德很有幽默感、講得很好，最近看到7歲的吳怡農被很多人攻擊，但他希望大家可以看到這場選舉重要的是台灣的現在及未來，應維持正面的態度向前看，非回首過去，他也說，「對於任何負面的操作，他都不會去理會」。

(中時 )