蔡英文總統7日上午回到故鄉屏東，前往竹田鄉忠義祠參拜，鞏固客家選票。（潘建志攝）

蔡英文總統7日上午回到故鄉屏東，前往竹田鄉忠義祠參拜，鞏固客家選票。（潘建志攝）

蔡英文總統7日上午回到故鄉屏東，前往竹田鄉忠義祠參拜，鞏固客家選票。記者詢問韓國瑜陣營評估「卡神」事件影響，韓民調上升8％，蔡英文反酸「韓國瑜不是不相信民調嗎？另外對於國民黨立委陳宜民闖外交部對女警動粗，蔡表示，應該要道歉。

記者問到「卡神」楊蕙如事件愈演愈烈，民進黨內部有開除楊黨籍的聲音，希望能止血，蔡英文表示，黨的問題應該由黨的機制來處理。至於韓陣營評估因卡神事件民調上升8％，蔡英文反酸「韓國瑜市長不是不相信民調嗎？怎麼又開始說民調了？」

記者再問到對於韓國瑜競選辦公室設了4名發言人的看法，蔡表示，這是他們競選的策略跟規畫，沒有什麼好評論的。不過發言人發言時查證一定要確實，不要講話就信口開河，甚至做不實指控，這樣都不好。

另外對於國民黨立委陳宜民6日闖外交部時對女警動粗，蔡表示，這個行為非常不好，對公務人員要有一定的尊重，尤其他是立法委員，對於這些不當行為應該要致歉。也希望選舉中大家言行都要特別注意，不要過度，也不要去羞辱公務人員還是暴力相向。

至於退將羅文山收受政治獻金並曾入總統府與前總統馬英九見面，蔡表示，羅文山事件說明大陸對於台灣的滲透無所不在，我們竟能全然不設防，讓有特殊背景的大陸人員能夠公然進入總統府，是很不好的，確實需要緊惕。

她說，政府在反滲透上面持續努力與加強，例如通過國安五法，加上反滲透法，希望無論是社會大眾或者政府工作同仁，都要格外緊覺。

(中時 )