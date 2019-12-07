台灣維新黨今以《一個外交官之死，外交部長才是關鍵！》發出新聞稿；維新黨表示，外交部部詳查真相，誤殺為國盡忠的公務人員，應該負起最大的責任。當時的外交部長正是小英的愛將吳昭𤓖。有時候「不明理」比「貪污」更可惡！

維新黨強調，有人把責任指向謝長廷，也不是沒有道理，畢竟大阪代表處是接受駐日代表處的指揮。而駐日代表處則接受外交部指揮。祇是謝的政治輩份遠高於外交部長，所以這個部長根本不敢不優先尊重謝的意見及立場。

維新黨指出，大阪代表處長蘇啟誠自殺案，因為卡神楊惠如涉及網軍帶風向被起訴，而再度受到重視。

維新黨說，還原當時，大陸網軍的假新聞當然才是元兇。而國民黨的立委及名嘴隨風飄舞擴大宣染則是共犯。但外交部不詳察真相，隨便受中共的網軍及國民黨有心人帶風向的影響，再加上卡神網軍帶風向，而誤殺為國盡忠的公務人員，其實應該負起最大的責任。

維新黨指出，另外卡神的網軍團隊扭曲事實、蓄意帶風向，對於大阪代表處長蘇啟誠的自殺當然有加工效應，也實質涉及誹謗罪。但外交部本身不明事理仍然才是關鍵。

(中時 )