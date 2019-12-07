昨日多位國民黨立委到外交部前，因為卡神案要求外交部給個交代，但卻發生立委與員警間的衝突，更傳出立委陳宜民對語警動粗的畫面；對此，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭在臉書上表示，整起事件外交部以及警方的處理都有可議之處。

整起事件在網路上發酵，許多「網友」針對事件，要求時常為警發聲的葉毓蘭出面說法，對此，葉毓蘭回應，整體事件平心而論，外交部以及警方的處理方式都有問題。當時現場的陳抗的民眾包涵現任的民意代表，而非手持武器的暴民，現場的員警應該做到的是維持秩序，而非外交部所要求的「與抗議群眾對話、接受陳情書」！

葉毓蘭也向現場執勤的員警們說聲「辛苦了」，話鋒一轉也提到，員警在處理群眾事件時，應該穿著正式服裝，當時遭到陳宜民撥掉便帽的女警官，身上便沒有任何代表警察的警徽或是標誌，這也是保六總隊未來需要改善之處。

葉毓蘭臉書全文回應如下：

昨天國民黨到外交部抗議，二名女性立委掛彩，保六一名便衣女警的帽子被陳宜民撥掉。警政署函送陳宜民。

已經有許多網軍指名要我表態，以下是我的聲明。

中華民國的警察長年都在處理群眾事件，在不同時期有不同的原則，是因應當時的特殊時空環境。所以在蔣經國先生執政時期有打不還手、罵不還口的政策，其實是因為當時的執政者希望展現氣度，不願意民主的火苗被熄滅，當然也形成台灣的警察柔性處理群眾事件的傳統，不如其他國家警察的強勢。但是保障合法、取締非法、制裁暴力的原則，是警察在處理群眾事件時不能退讓的底線!

處理群組活動中的警察角色，既不是公親更不是事主，而是一個秩序的維護者，應該維持行政中立，公正執法尺度標準一致，對不同團體的抗議執法標準一致不應該有所差異不同。維持行政中立執法及比例原則。關鍵點就在於標準一致，才能無損警察的行政中立的專業形象。

昨天的外交部衝突事件，平心而論，外交部與警方的處理都有可議之處。因為現場的陳抗群眾，有現職民代:立委與議員，並非持榔頭、鐵鎚、汽油彈的蒙面俠。警察在現場應該是秩序維持者，要維護抗議者與被抗議者的安全，協助助被抗議者與抗議群眾維持溝通管道，被抗議者適時與抗議群眾對話例如派代表接受陳情書 。因此，外交部不可以把與民代對話的責任推給警察。這是外交部最大的錯誤!

現場維持秩序的警察辛苦了。但是個人以為現在時機敏感，尤其楊蕙如網軍事件被起底後，將網路社會的信任摧毀殆盡，太多人都是以假帳號、假面具在網路中行走，而真實社會裡，恐怕也有不少假面人反串趁機作亂。因此在處理群眾事件時，維持秩序的警察應該是以標誌清楚的制服警察為主，在現場協助蒐證、協調、指揮的刑警或相關幹部，若穿著便衣，也應該標誌清楚的警便帽與寫著警察或刑警的背心。昨天被陳宜民撥掉(NEW ZEALAND)便帽的女警官，身上沒有任何警察標誌，是否有出示警察服務證不得而知，被陳宜民以不知道他是警察回應，也有可能。這是保六總隊未來需要改進之處。

我支持警政署為了維護警察的執法尊嚴發出強烈聲明，但是我更希望警政署的這個態度是標準一致，沒有顏色黨派之分。希望未來看到內政部與警政署都如此挺警察的執法尊嚴。

(中時電子報)