新北市經發局6日在「亞洲地方議員論壇」協助宣傳市府「招商一條龍」與「外國新創」政策，在今年投資目標提前突破1000億關卡的同時，將服務理念以拋磚引玉方式分享給其他國家。（新北市議員王威元提供／張立勳台北傳真）

第4屆「亞洲地方議員論壇」（ACF）6日在台北市議會國際會議廳盛大舉行，有來自日本、泰國、巴西、菲律賓、巴基斯坦、香港、斯里蘭卡、帛琉、吐瓦魯等9個國家、70多位議員共襄盛舉，針對地方創生議題進行交流，除邀請行政院國家發展委員會主委陳美玲為大會主講外，更進行8場研習討論。

本次活動是由「台灣地方議員論壇」主辦，邀請「全球地方議員論壇」（GCF）及全台各產、學界的專家學者共襄盛舉，為地方議題尋求更好的解答。

「台灣地方議員論壇」理事長兼新北市議員王威元表示，這是第2次將「亞洲地方議員論壇」及「全球地方議員論壇」成員聚集一起在台灣進行交流，更重要的是透過國際舞台機會將地方政府優秀政策與其他國家分享。

王威元致詞提及，今年大會主題為「開放時代與地方創生」，透過各國議員分享彼此地方創生經驗，並與不同領域專家學者討論交流，拓展全球視野，也特別感謝新北市與台北市政府與議會的支援。

他說，新北市經發局今在現場也協助宣傳市府「招商一條龍」與「外國新創」政策，在今年投資目標提前突破1000億關卡的同時，將服務理念以拋磚引玉方式分享給其他國家。

此外，王威元也希望未來可以爭取在新北市舉辦論壇，向各國分享新北市的「安居樂業」政策。

「台灣地方議員論壇」前身為「台灣地方民代公益論壇」，於2010年由前台北市議員林晉章創立，成員有國民黨、民進黨、時代力量、無黨籍等各黨籍議員，以跨黨派的方式組成，宗旨為在國內彼此交流如何監督制衡為民發聲，對外以地方創生與人才培育為議題進行國際交流。

今年7月新任的理事長王威元指出，以台、日、菲3國為發起國的「亞洲地方議員論壇」已成功舉辦4屆，未來更要透過「全球地方議員論壇」的籌備會，希望結合歐洲的CALRE、北美洲的NCSL及NLC、南美洲的UNALE等議會組織，連結全球地方議員的力量串連起世界網路，有助於創造亞洲及整個世界的和平與繁榮。

(中時 )