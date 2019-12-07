大坑步道因部分路段地勢陡峭，施工機具及材料不易到達，以人力方式搬運上山，施工過程不易，步道整建後大幅提升步道整體安全性及行走舒適度。（盧金足攝）

台中市大坑10號步道因靠近市區，且與9號及9-1號步道互相聯通，形成環狀登山網絡，受歡迎的登山路線，但其中部分棧道長年使用以及歷經風災等影響，造成設施老舊及毀損，觀旅局已將損壞較嚴重路段整建完工並開放通行，步道整建後大幅提升步道整體安全性及行走舒適度，還舉行淨山活動透過登山團體、志工及熱心民眾協力合作，推廣「垃圾不落地，大坑更美麗」的環境教育觀念。

觀光旅遊局長林筱淇表示，大坑10號步道8月中旬開工，順利於11月底將損壞較嚴重路段整建完工並開放通行，步道整建後大幅提升步道整體安全性及行走舒適度。

林筱淇說，大坑風景區有台中巿後花園美譽，10號登山步道可遠眺大台中美景，每逢假日登山健行人潮不斷，為民眾出外踏青、打卡拍照及探索戶外生態的好去處。

此外，也建議大家到大坑步道也可順遊周邊景點如大坑生態園區、新都生態公園及大坑情人橋等，體驗泡湯樂趣及品嘗美味芋圓，安排親近自然與呼吸芬多精的綠色輕旅行，環保健康又減碳。

風景區管理所指出，整修完工的10號步道全長約1200公尺，屬於休閒級步道，適合戶外教學及全家大小郊外踏青，沿途有竹林步道、相思林道等生態美景，設有原木碎石步道、原生土道及木棧道等，因部分路段地勢陡峭，施工機具及材料不易到達，須以人力方式搬運上山，施工過程實為不易。

觀旅局宣導愛護山林落實環保行動，在大坑9、10號步道舉辦淨山活動，在地登山團體及熱心志工響應，許多登山民眾挽起衣袖加入行列，以最健康、友善的方式對待美麗山林，齊心保育大坑環境。

(中時 )