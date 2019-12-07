三民國中張俊輔等3人「物聯網（IOT）遠端遙控智慧插座」。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

學生現場利用提供的材料製作液壓手臂。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今（7日）於江翠國中承辦「全國國中生生活科技創意競賽」，報名隊伍及人次皆突破以往，共有17縣市75隊300位師生參加，參賽隊伍中以新北市9隊最多，桃園市有8隊、台北市及基隆市也各有6隊。新北市板橋國中已連續4年獲得全國第1名，今年將挑戰5連霸。

新北市教育局長張明文表示，新北市除重視學生基礎學力外，更看重「非考科」以及跨領域、專題、實作等類型課程。生活科技競賽不以考試或評量分數評判勝負，而是靠團隊合作解決問題，也就是108課綱強調的素養學習。

本次創作競賽主題是「夜市闖關遊戲大挑戰」，參照生活情境的夜市投擲遊戲，由參賽隊伍現場製作液壓手臂、投擲器等運輸裝置。臺師大科技應用與人力資源發展學系主任林坤誼教授表示，這樣的主題可促進學生了解AI人工智慧、物聯網、大數據等科技原理，並從中培養探索新興科技的興趣。

學生現場利用提供的材料製作投擲器。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

連續4年指導學生獲冠軍的板橋國中詹銘偉老師分享，曾有學生參加生科競賽後，便喜歡上動手實作，也找到人生的志向，放棄台大經濟系，而選擇台科大工業設計就讀。他也曾指導過7年級時成績不佳的學生，因參加生活科技競賽後學會了思考方法，到了9年級已成為全班第3名，也考上心目中理想的高中。詹老師非常樂見生活科技競賽的推動，期盼讓更多學生找到學習樂趣。

在創意設計作品部分，選手們將許多好的創意點子與生活結合，例如，新北市新泰國中黃靖雅等3人為了推動節能減碳，研究「太陽能涼亭公車」，除了休息等車、夜間照明之外，還可以提供電動車充電；台北市蘭雅國中陳羽莛等人設計出「AI人工智慧機器手臂泡茶機」，以高靈敏度的傳感器製成的機器手臂，就像茶道的大師，能為家中長輩泡一杯好茶；新竹市三民國中張俊輔等3人使用一個「物聯網（IOT）遠端遙控智慧插座」，就能遠端控制電源設備，系統感測室內溫度決定是否啟動空調或電扇，成為生活及節能的好幫手。

教育局表示，新北市打造9所旗艦學校擁有史丹佛設計學院創新教育精神「D.School」和55所學校多功能生活科技教學工坊（Techshop＋），讓學生不用出國，就能享受和國外一樣的學習環境。未來4年將再投入新臺幣8億元，採美國矽谷企業加速器精神，推出「新北創新教育加速器計畫」，持續營造多元創造氛圍，培育更多創意思考與實作能力的科技人才。

(中時 )