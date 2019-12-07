立法院副院長蔡其昌與香蕉太太等人合影。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌教育後援會成立，吸引500多人共襄盛舉。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌教育後援會成立，網紅「香蕉太太」到場助陣。（陳淑娥攝）

選戰進入倒數階段，立法院副院長蔡其昌教育後援會7日成立，「香蕉太太MrsBanana」攜帶百串蕉到場助陣，500多位教育界代表到場力挺，齊呼把投入教育工作的蔡其昌再次送進國會大門。

蔡其昌教育後援會成立大會7日在台中外埔無極三清總道院舉辦，現場邀請「香蕉太太MrsBanana」暢談孩子經，從大安嫁到大甲的香蕉太太是網路親子圖文部落客，同時也是「粉粉」、「魯魯」二個孩子的媽，透過藝文活動參與，他們變成蔡其昌粉絲，每年參與幸福親子藝文季，已是家庭年度計畫之一。

蔡其昌表示，讓選舉少一點喧囂，多一點心力挹注在藝文活動上，所創辦的親子藝文季連續第六年舉辦，希望讓每位孩子都有機會參與藝文展演活動，他強調教育不應有城鄉差距，他會更努力弭平差距，「因為孩子的事，我最重視！」

「香蕉太太」則攜帶百串蕉到場助陣，她說，3年前透過兒子魯魯分享親子藝文季資訊而認識蔡其昌，親子車廂、親子友善廁所等議題，都看得到蔡其昌所努力推動的政績，他是少見投入極大資源在教育界政治人物，歡迎大家持續與他「蕉」朋友。

(中時 )