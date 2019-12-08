丁姓退休公務員，因不滿員警處理違規停車，刻意偏袒女性，到派出所陳情時公然對員警輕蔑說：「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」；高院依侮辱公務員罪判丁男拘役40日，可易科罰金4萬元確定，另員警提民事求償，高院也判丁男要賠償員警2萬元確定。

判決指出，去年10月3日下午3時16分，丁男到北市警文山二分局興隆派出所陳情，投訴黎姓員警當天上午處理違規停車時態度，當著派出所員警面前，對黎員輕蔑說，「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」。

員警依侮辱公務員罪嫌送辦，一審依侮辱公務員罪判丁男拘役40日，可易科罰金4萬元，丁男不服，上訴高院遭駁回，全案確定。

另黎員提告求償10萬元，高院審理時，丁男否認出言侮辱，強調他當天去派出所，是為了向派出所長、副所長陳情，當時黎員應外出執行勤區查察，卻在櫃台接電話，應非執行公務，「下面就硬起來」是指他腳受傷傷口硬起來，屬於言論自由。高院不採信丁說法，判他應賠償黎員2萬元確定。

(中時 )