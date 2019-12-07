台中市26區戶政事務所便民政策推陳出新，每年舉辦單身聯誼活動為民眾拉紅線，提高市民結婚生育率，還設計「清水戶政好eLine」、「身故關懷跨機關一站式全程服務」、北區戶所建置人臉辨識系統，應用於檔案申請，杜絕不法偽辦等跨域加值服務，全國戶政績效評鑑獲六都第2名，奪下今年度「政府服務獎」及「金檔獎」。

民政局長吳世瑋表示，清水戶政事務所設計「清水戶政好eLine」官方Line帳號，提供關鍵字查詢自動回應服務、「身故關懷跨機關一站式全程服務」讓喪家免奔波即可領取補助、「清水一日配行動便民服務」除服務交通不便里民，減少人力浪費、「新住民友善商店」突破公私協力障礙，提供消費優惠等創新服務。

北區戶政事務所首創「檔管大師」桌上遊戲，藉由遊戲方式增進檔案庫房建置知識，榮獲國家發展委員會頒發「佳作」殊榮。

此外，北區戶所也建置「人臉辨識系統」，應用於檔案申請，杜絕不法偽辦情事；並舉辦「北藏臻典‧戶載古今」檔案應用展，透過網路3D呈現，方便民眾不出門能一覽實境。

民政局表示，各區戶政事務所今年已舉辦8場次單身聯誼活動，結合當地特色設計趣味競賽，讓民眾聯誼時，體驗在地文化與美食；專為40至50歲熟齡單身市民設計的聯誼活動，更受到市民肯定。

為體貼平日上班民眾，大台中地區26所戶政事務所提供假日便民服務，若民眾有結婚登記、初補領國民身分證、變更姓名或印鑑登記等需求，只要提前申請，假日也會派駐專專人，提供優質方便的服務。

(中時 )