知名連鎖麻辣鍋店「馬辣」北市公館店吳姓4名店員被控利用職務之便，趁擔任收帳櫃檯時，短報用餐客人數量，將原本店內的收入中飽私囊，2年半侵吞307萬餘元，朋分花用，店家怒控公司4名「內鬼」，高院依業務侵占罪判4人徒刑9月、11月，均緩刑3年，各須提供80、120小時義務勞務確定。

檢方調查，吳姓、林姓、盧姓3名女店員及方姓男店員，從2014年至隔年初，趁著輪流擔任櫃檯收銀職位時，短報用餐客人數量，將少報的現金私吞進自己口袋，直到店家發現食材用量與帳目對不起來，心生懷疑而報警處理。之後4人認為侵占公款的事已紙包不住火，因此到警局自首，4人坦承總共拿走分店307萬14元營收，並繳回犯罪所得。

但店家不滿，認為依據班表、帳冊、食材清單、叫貨記錄表，並比對4人上班天數，懷疑4人應是共拿走1000多萬元。但檢察官認為證據不充分，採信4人自白，認定4人侵吞307萬14元。

一審判吳、盧2人徒刑9月，緩刑3年，須提供80小時義務勞務；另判林、方2人徒刑11月，均緩刑3年，須提供120小時義務勞務。

檢方認為，4人犯行長達近2年半且多次犯行，一審逕依接續犯論罪科刑，有變相鼓勵犯罪之嫌，亦使國家刑罰不合理，批評4人均正值青壯，長期侵占馬辣公館分店顧客消費款項，顯然缺乏尊重他人財產權及誠信觀念，不宜寬貸，加上4人迄今未能與店家達成和解，賠償，給予4人緩刑宣告，刑度過輕，難收刑罰矯治之效，提起上訴。但高院駁回檢方上訴，全案確定。

(中時 )