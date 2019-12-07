前嘉義縣副縣長吳芳銘為林國慶助講，希望這次能打破「明文規定」。（張亦惠攝）

國民黨海區立委參選人王啟澧（右二）為林國慶站台。（張亦惠攝）

林國慶邀請民眾上台與他一起「打破明文規定」。（張亦惠攝）

嘉義縣立委第二選區無黨籍立委參選人林國慶7日上午在中埔鄉舉辦競選總部成立大會，林國慶強調不發便當、不動員、沒有一輛遊覽車，全由民眾自動自發相挺，競選總部統計約有2000人到場，前嘉義縣副縣長吳芳銘、國民黨台南市黨部主委謝龍介、五虎將、嘉縣海區立委參選人王啟澧及嘉縣國民黨多位議員皆到場助講，儼然是國民黨在嘉義山區力挺的參選人。

吳芳銘說，去年他參選嘉義縣長，喊出「打破明文規定」謝謝嘉義人的支持讓他有近18％的得票率，希望這次讓林國慶接續下去打破，吳強調，嘉義縣長期被派系把持，很多人不敢把心裡的話講出來，這次大家要勇敢站出來，下架明文規定， 展現嘉義人的尊嚴、民主。

謝龍介致詞時表示，嘉義縣出了一個土霸王沒人敢動他，那個人就是嘉義王陳明文，更直指陳「呷不知道飽」，才會有這麼多人起義要打破「明文規定」，謝還現場高唱「一卡皮箱」諷陳明文，謝強調，自己跟林國慶認識超過15年，林國慶會把百姓真的當作主人，因此要大家回去用力拉票，送林國慶進國會，謝龍介還跟民眾約定，若林國慶順利當選，當天就要親自到競選總部炒米粉給民眾吃，現場支持者拍手叫好。

林國慶說，自己是「憨人」站出來要改變嘉義，大家願意在這裡陪他打破明文規定，讓他相當感動，大家要一起改寫歷史，創造一場最乾淨、沒有遊覽車跟便當的選舉，林說，這段期間走過很多地方，看到人民眼神中充滿期待，讓他越來愈有信心，林國慶指出，嘉義縣是民主戒嚴的地方，很多鄉鎮長私下是支持他的，但他們活在政治恐慌當中，怕拿不到經費等等，但給他的溫暖他都收到了也很感動。

林批陳明文有53筆土地、14筆建物，加起來5314，就是有錢到「沒什麼意思」，林國慶強調，這場選舉不是他跟陳明文的對決，而是嘉義人的智慧，保證當選後會讓民眾看得到、用得到、找得到，並用感恩的心改變嘉義。

(中時 )