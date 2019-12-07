原名「安順公學校」的海東國小，7日逢百歲校慶，校方邀請3代校友回娘家，公布一座「海東明珠」水泉造型裝置藝術，台南市長黃偉哲到場參與創校百年盛會。

海東國小7日百年校慶，校方以「辦喜事」的心情邀請老、中、青3代校友回娘家，學生們以毛巾舞、圖版排字等方式進場，為學校百歲生日獻上祝福，操場上熱鬧滾滾，除了學生外，有41個家族超過1000名校友回來團聚，一起切蛋糕慶祝。

校方為了這場百年校慶籌備已久，日前還出版海東國小校友故事集「童年、海東、人生夢」找來校友抒寫對學校的感念與記憶。

海東國小的高年級學生表演新式健康操，中年級學生帶來舊式國民體操。不少老校友看到國民體操，露出驚喜表情，立刻進入童年的回憶中，覺得既有趣又難得。

校方在圖書館布置「時光走廊」，展出許多老照片。記錄學校一百年來的轉變。校方另舉辦感恩餐會表揚傑出校友及特殊貢獻獎。台南市長黃偉哲到場參與校慶典禮，並祝「生日快樂、校運昌隆」。

(中時 )