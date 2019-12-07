近日，印度發生了一起美女獸醫慘遭4名男人輪姦，事後遭燒死的憾事。由於此事太過兇殘，除了當地市民強烈抗議外，該起事件持續在印度社會發酵。然而，有一位製片人卻發出狂言，表示女性應該隨身攜帶保險套，並「配合性侵」。此話一出，立刻引來排山倒海的撻伐。

這名製片人沙拉萬(Daniel Shravan)在自己的臉書上發表了一則以「強姦不是嚴重的事 但謀殺是無法原諒的」(Rape Is Not Serious Thing But Murder Is Inexcusable)為題的貼文，內容中「勸說」被侵犯的受害者們，與其撥100(報警電話)不如攜帶保險套。另外，他還在貼文中「建議」，女性應該自18歲開始受有關強姦的教育，比方說，不要抗拒男性的性欲，認為女性應「接受強暴」而非反抗。

他寫道：「強姦不是嚴重的事，但謀殺是無法原諒的。政府為女性的安全著想，應將不涉暴力的強暴合法化。這看來是唯一可以讓受害人免於被殺的方法。」

沙拉萬的貼文引來大量的批評與攻擊，許多網友認為他的想法太過「病態」及「令人髮指」。事後，沙拉萬將貼文刪除並將臉書設為非公開。他的母親知道兒子荒唐的言論後，表示對於他的舉止感到悲傷和羞愧，她認為什拉萬應該雙手合十的向所有女性道歉。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)