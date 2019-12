近日,印度發生了一起美女獸醫慘遭4名男人輪姦,事後遭燒死的憾事。由於此事太過兇殘,除了當地市民強烈抗議外,該起事件持續在印度社會發酵。然而,有一位製片人卻發出狂言,表示女性應該隨身攜帶保險套,並「配合性侵」。此話一出,立刻引來排山倒海的撻伐。

這名製片人沙拉萬(Daniel Shravan)在自己的臉書上發表了一則以「強姦不是嚴重的事 但謀殺是無法原諒的」(Rape Is Not Serious Thing But Murder Is Inexcusable)為題的貼文,內容中「勸說」被侵犯的受害者們,與其撥100(報警電話)不如攜帶保險套。另外,他還在貼文中「建議」,女性應該自18歲開始受有關強姦的教育,比方說,不要抗拒男性的性欲,認為女性應「接受強暴」而非反抗。

他寫道:「強姦不是嚴重的事,但謀殺是無法原諒的。政府為女性的安全著想,應將不涉暴力的強暴合法化。這看來是唯一可以讓受害人免於被殺的方法。」

沙拉萬的貼文引來大量的批評與攻擊,許多網友認為他的想法太過「病態」及「令人髮指」。事後,沙拉萬將貼文刪除並將臉書設為非公開。他的母親知道兒子荒唐的言論後,表示對於他的舉止感到悲傷和羞愧,她認為什拉萬應該雙手合十的向所有女性道歉。

★請尊重身體自主權!請撥打113、110

(中時電子報)