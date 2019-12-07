據衛生福利部107年大死因調查，惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎居前三位，其中因心臟相關疾病導致死亡人數，甚至比癌症更多。天氣冷，溫差大時，心臟病發生的機率更大，就連身強體狀的年輕人，也有發病風險。台大醫院心臟內科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道表示，「很多心臟病在30幾歲的時候會突然發生，只是之前自己會察覺不到而已。」

在天冷的冬天，是心臟病好發的季節，隨著氣溫降低，會使身體血液的濃稠度及血壓上升；冷熱溫差更易使血液中斑塊剝落，而行成血栓。王宗道說，就算年輕人，這種天也可能逼出身體中「隱藏」的心臟病，例如肥厚性心臟病、先天心律不整，都可能在30歲時第一次發作，然而一次就可能致命。

對此，了解什麼症狀可能是心臟發出的警訊，極為重要，據《heho健康》表示，發現5個前兆，可即早預防突發性心臟病。

●胸悶、胸痛

當心臟在高功率運作時，會頻繁收縮，所以會有胸痛、胸悶情形發生，這代表心臟正在賣力工作。如果感到心臟帶來疼痛感，表示心臟已超出負荷，產生缺血情形，而導致胸悶、胸痛。此時切記要先停止活動，休息5分鍾若還不適，請盡速送醫。

●氣喘、頭痛

覺得喘是因為，心臟輸氧功能出現異常導致缺氧。心臟在高功率運作時會有水腫現象，腫脹壓迫到肺部也會引發喘或咳嗽行為，所以當你察覺到突然呼吸不順，甚至無法呼吸、很喘、沒感冒卻狂咳嗽時，就得注意。

其實高血壓、缺氧時，因為影響到交感神經運作，也會導致失眠。（圖／達志影像）

●失眠、恐慌及焦慮

其實高血壓、缺氧時，因為影響到交感神經運作，也會導致失眠。多半會失眠焦慮的人，平常並不從事太多高強度的運動，但會因為心臟慢性缺氧，導致發生這種症狀。

●特殊部位的疼痛

除了左胸口上的胸悶、胸痛是心臟病警訊外，由於人體的神經是呈輻射狀，所以靠近胸口的左臂腋下，甚至到左臂的肩胛骨的疼痛，也需要注意。

另外，女性的心臟病有一半以上都是「非典型疼痛」，如耳垂痛、牙痛等，所以若有找不出原因的疼痛，建議要去檢查心臟。

女性的心臟病有一半以上都是「非典型疼痛」，如耳垂痛、牙痛等，所以若有找不出原因的疼痛，建議要去檢查心臟。（圖／shutterstock）

●嘔吐

心臟下緣的腫脹有可能壓迫到胃部而引發上腹疼痛而產生嘔吐。不過嘔吐情形又和腸胃炎可能不太容易分辨，所以當噁心、想吐求助腸胃科卻找不出原因時，也可以去心臟科作檢查。

(中時電子報)