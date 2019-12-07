雲林縣斗南鎮農會白爛貓彩繪稻田下午將全部收割，遊客抓緊最後機會留下美麗畫面。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會白爛貓彩繪稻田隨著稻子成熟更加鮮明清晰。（許素惠攝）

小朋友不畏寒風體驗收割。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會稻田彩繪由LINE貼圖《白爛貓》代言，經過近4個月終於成熟，多了2 根鬚角化身米蟲，啃著米粒逗趣可愛模樣更為清晰明顯，許多親子上午頂著刺骨寒風體驗割稻、去穀及扎稻草人，也爭睹米蟲白爛貓最後畫面，因為下午就要以採收機快速收割了。

彩繪稻田位於斗南鎮石龜火車站旁，雲林副縣長謝淑亞、斗南鎮農會總幹事張燕容等人手一把鐮刀，帶領大家下田割稻，小朋友俯身賣力收割，由於連續幾天下雨，田土泥濘，不少人腳陷田土動彈不得，仍用力拔起，繼續採收，親近田園的熱情絲毫不受颼颼寒風及軟泥影響，體會歡喜收割的快樂。

大家還將採收起的稻子以去穀機將稻粒及稻株分離，體驗早期人工去穀的辛苦，大人小孩都覺得很新鮮。

小朋友體驗歡喜收割的快樂。（許素惠攝）

小朋友體驗早期人工去穀。（許素惠攝）

隨著稻熟，彩繪的圖案也更為鮮明，綠、白、紫、黃等4種顏色，讓白爛貓逗趣可愛的模樣更加討喜，由於下午就要以機械快速採收，大家都把握最後機會登上瞭望台欣賞米蟲白爛貓最後風華，用手機拍下依依不捨的美麗畫面。

大埤鄉公所舉辦稻草文化節，上午也同時登場，深具療癒作用的稻草捲增添秋收後稻田風光，三結村民利用稻草做出許多裝置藝術，親子同紮稻草、滾草球、草編DIY、擔稻草比賽，現場還有農特產品展售、在地美食品嘗，大家玩得不亦樂乎。

小朋友不畏寒風快樂收割。（許素惠攝）

(中時 )