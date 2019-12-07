立委參選人張瀚天（左起）與張善政一同參觀楊黃美春經營的古早雞農場，在荔枝園荔枝樹下放養土雞，發展「林下經濟」。（謝瓊雲攝）

張善政至彰化芬園參觀楊黃美春經營的古早雞農場，在荔枝園荔枝樹下放養土雞，為平地淺山山區發展「林下經濟」感到驚喜意外。（謝瓊雲攝）

荔枝樹下放養土雞，土雞除了吃荔枝樹嫩葉，還會啄食荔枝春像減少荔枝的病蟲害。（謝瓊雲攝）

楊黃美春(右2)以自己農場種植的荔枝烘成荔枝乾，除了是冠軍麵包食材，也以荔枝乾發展許多古早味風味餐，並結合傳統米食，做成碗粿、鹼粽。（謝瓊雲攝）

國民黨副總統參選人張善政7日首度到彰化輔選，在彰化縣議長謝典林、立委參選人張翰天陪同下，到芬園鄉山區古早雞休閒農場參訪，對經營者楊黃美春發展循環利用的林下經濟大表驚喜與肯定。

至於卡神楊蕙如事件，他則批評，民進黨現在要切割或是要求她退黨，都只是亡羊補牢、來不及了，年輕人這次已徹底看清楚民進黨的真面目。

位在芬園山區的古早雞休閒農場，原本只是廢棄的荔枝園，負責人楊黃美春經營多年，將荔枝烘乾成為吳寶春冠軍麵包的食材，她還在荔枝園裡放養雞隻，除了雛雞吃飼料，中雞、成雞都自由在林下奔跑，除了餵食荔枝樹嫩葉，平時也會啄食荔枝椿象，雞隻長得頭好壯壯、今年在多數農民荔枝歉收情況下，她的荔枝產量穩定、且身價看漲大賣。

張善政說，過去以為林下經濟只在阿里山等高山上，種植山葵等高經濟作物，今天才發現平地地區也能發展得這麼好，令他意外也大開眼界，現代人重視食安，這樣減少農藥、飼料，還重視農作物與生態的作法，給他很好的啟發，這次回去會再在農業政策中林下經濟的部分做些調整。

張善政批評，過去三年民進黨把農業變成只著重補貼的悲情行業，甚至前院長賴清德還吃香蕉皮：其實，像阿春姊的農場一年只養幾批雞，讓土地自然休生養息，這就是永續發展的農業，孫子大學畢業就願意回來幫忙準備接手。

他說，農業應該是農民自己可以照顧自己的農企業，有賺錢、收入不輸給在大都會任職，才能吸引年輕人返鄉投入農業，未來農業脫胎換骨，有更多的內涵、企業經營概念，科技的方法、現代化設施，才能真正擺脫被補貼的悲情行業，真正永續發展。

(中時 )