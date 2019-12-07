天王郭富城和32歲上海模特兒老婆方媛結婚兩年，育有兩個女兒，日前周刊報導郭富城仍盼望能拚生兒子，集滿好字，為此還砸錢花了50萬買名牌包討太太歡心。對此，近日有港媒直擊郭富城和方媛上街約會，記者還沒問，郭富城突然開口說：「澄清！沒有這些事情」，疑想否認追生子傳聞。

郭富城兩年前和方媛閃婚，同年生下一女，今年4月兩人又再迎來二女兒，郭富城則強調是男是女都好，只要小孩健康，但最近周刊報導郭富城有意繼續拚生，還買了50萬包包送方媛，還加碼說若順利誕下兒子會加送400萬獎勵。

據《東網》報導，郭富城最近開著千萬跑車載方媛外出約會，兩人從餐廳出來後正好撞見記者，夫妻倆大方讓媒體拍攝，郭富城似乎突然想到什麼，忽然開口對記者說想要澄清有些傳聞不是事實，雖未點名是什麼事，但媒體推測應是回應生子傳聞，可見天王私下也相當關心自己的新聞。

(中時電子報)