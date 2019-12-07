馬英九為萬美玲站台重砲批蔡英文喪權辱國、糟蹋主權。(蔡依珍攝)

馬英九為萬美玲站台重砲批蔡英文喪權辱國、糟蹋主權。(蔡依珍攝)

馬英九為萬美玲站台重砲批蔡英文喪權辱國、糟蹋主權。(蔡依珍攝)

前總統馬英九7日赴桃園幫國民黨立委參選人萬美玲站台，他不但痛批民進黨假新聞肆虐，更重砲怒轟蔡政府自詡護主權，但邦交國創開國以來最低紀錄、連泰國都要求出示財力證明，國際上斷交、被看不起，根本就是喪權辱國、糟蹋主權，能源政策更是政府辦不到、百姓吃不消，自嘲不要再當「馬維拉」，呼籲選民下架蔡英文。

馬英九不畏風雨為萬美玲站台，斥網路假消息猖獗，分享日前有名嘴說他進建中和申請到哈佛大學都靠父親關說、考上台大是靠僑生加分，自嘲：「我從來都不知道我爸爸這麼神通廣大！」

馬英九也砲火全開，痛批小英上任後經濟不斷倒退，外銷出口跟訂單不斷下降，擔憂今年經濟成長率「保2」恐失守，他直言，蔡英文得意稱台商回流投資7000億元，經濟部次長林全能答詢時坦言台商回流投資都是運用國內資金、還沒看到海外資金匯回，林全能從此消失神隱，馬憂心林的現況，斥：「講實話得不到讚許，反而成為鬥爭的對象！」

馬也談到能源問題，直言小英喊出的2025年非核家園，如果照進度強推，絕不是像經濟部所說電費只增加3成，他提到現在電費只有2塊餘元，但政府跟風力發電等外商採購1度電費5.8元、甚至更貴，沒配套強行廢核，電費要大增2500億元，不單只是消費者負擔，家庭用電費要漲，工商界也會因電費漲帶來物價上漲，一定會讓台灣人完全吃不消，怒批蔡政府能源政策是「政府辦不到、百姓吃不消」，千萬不要投錯人。

馬英九也擔憂台灣外交政策，他提到自己2015年在新加坡跟大陸領導人習近平見面，雙方都希望繼續維持海峽兩岸和平大橋，領導人可以互談任何問題，共存共榮，但小英否定一中各表的92共識，沒有互信，導致外交關係亮紅燈，「觀光界告訴我今年遊客少70萬人，產值少1700億元！」

馬英九感嘆小英上任3年半來邦交國斷7個、只剩15個，「過去30年來沒有一位總統像她斷交斷那麼多！」強調邦交就是該國承認中華民國是主權國，諷刺蔡自詡要維護中華民國的主權，「不但不護還糟蹋主權！」創下1912年開國以來邦交國最少紀錄！

他也舉泰國簽證為例，泰人來台不但免簽還可以領補助，但泰國不但不給台灣免簽還要求提供財力證明、證明不會變成泰國負擔，直言泰國人均國內生產毛額只有台灣1／3，蔡上任卻邦交國斷、被看不起，痛批蔡政府根本是喪權辱國，要求駐泰國代表好好爭取免簽待遇，做不到就不配喊護主權。

(中時 )