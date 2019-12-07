苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，前總統馬英九到場。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，馬英九祝陳超明馬到成功。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，吳敦義到場力挺。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，新竹縣長楊文科到場力挺。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，韓國瑜到場受到熱情民眾包圍。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，陳超明的百歲人瑞母親陳林白菜上台和韓國瑜握手。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明成立竹南聯合競選總部，熱情支持者贈送平安白玉給韓國瑜。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委候選人陳超明竹南競選總部成立

國民黨苗栗縣立委候選人陳超明，7日上午在竹南鎮成立聯合競選總部，總統候選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都到場造勢，韓國瑜質疑蔡英文對大阪辦事處處長蘇啟誠自殺，誣指國民黨立委首先攻擊蘇，有欺騙之嫌，韓國瑜並保證明年起開始，國小1年級要接受中英雙語教育，大學生出國交換生1年，軍公教警45歲以下，每年放1％軍公教出國進修1年帶職帶薪。他並要大家接到民調電話說唯一支持蔡英文，票投韓國瑜。

陳超明設在竹南鎮的聯合競選總部，7日上午在環市路申請封路舉辦成立大會，競總最早規畫是準備5000張椅子，但數量一直增加，昨日上午準備了8000張椅子仍然不夠，現場最高擠進1萬5千人以上，整個會場人潮大爆滿，都為了要來看韓國瑜。除了韓國瑜、馬英九和吳敦義等人到場外，苗栗縣長徐耀昌及前縣長劉政鴻，以及新竹縣長楊文科都現身替陳超明站台助勢。

前總統統馬英九首先在上午10點多到場，馬英九從會場中央走道進入，受到在場鄉親熱烈包圍，要求握手合照，馬英九滿臉笑容，在上台發言時表示，過去的蔡英文主任委員並沒有否認有一中各表的92共識，但當了總統以後就完全不一樣了，這3年多來，經濟發展一直在退步，今年經濟成長不敢讓人樂觀，但我們總統很喜歡跟大家講，現在是20年來經濟最好的時間，還強調有100多家台商都回台投資，帶來700億台幣的外資，結果經濟部次長在立法院答詢的時候坦承外資還沒有進來，總統不用講這些不切實際的話。

韓國瑜在上午11時抵達，從舞台的西側進入，就受到大批人群包圍，群眾大喊總統統好，韓國瑜一一和群眾握手問好，再從會場中央走道大進場，更是受到民眾瘋狂推擠要求和未來的總統拉手。

韓國瑜上到舞台後，陳超明的百歲人瑞母親陳林白菜也上台和韓國瑜握手，並替兒子披上競選彩帶，包括陳超明、徐耀昌、劉政鴻、徐志榮及縣議長鍾錦先後發言，要現場支持民眾全力挺韓國瑜和陳超明，獲得在場1萬多人的熱烈回應，韓國瑜當選的呼聲不斷。

韓國瑜在現場提出政見，明年起開始國小1年級要接受中英雙語教育，大學生出國交換生1年，軍公教警45以下要厚植國家競爭力，再做20年65歲退休，每年放1％軍公教出國進修1年帶職帶薪。他並要大家接到民調電話說唯一支持蔡英文，票投韓國瑜。

面對詢問蔡總統攻擊大阪辦事處是國民黨率先攻擊，韓國瑜說國民黨團是究責，並沒有談到大阪處蘇處長，為何要牽拖？完全沒有，蔡總統一而再再而三閃躲，希望避開網軍標籤，有欺騙嫌疑，民進黨跟她都必須要講清楚，國民黨從來沒有抨擊過蘇處長。

對於外交部處理立法委員，韓國瑜表示，外交部其實可以把大門打開，準備一杯咖啡，大家理性的來溝通，這樣氣氛會很好，結果外交部完全不要這種方式，以粗暴的方式，使得2位立委受傷，像我在高雄，民進黨議員來抗議，我馬上就接見，坐下來喝一杯咖啡，有什麼不滿坐下談，這是一個很健康的態度。

(中時 )