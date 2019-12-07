蔡英文總統聯合立委鍾佳濱屏東縣競選總部7日成立，現場旗海飄揚。（潘建志攝）

蔡英文總統聯合立委鍾佳濱屏東縣競選總部7日成立，現場旗海飄揚。（潘建志攝）

蔡英文總統聯合立委鍾佳濱屏東縣競選總部7日成立，現場旗海飄揚。（潘建志攝）

蔡英文總統聯合立委鍾佳濱屏東縣競選總部7日成立，現場湧入超過3萬名支持者，周邊道路全部塞滿。包括副總統參選人賴清德、總統府祕書長陳菊、立法院長蘇嘉全、縣長潘孟安、屏東縣的立委都到場力挺，現場旗海一片。

蔡英文致詞時細數3年多來的政績，包括長照2.0、育兒津貼、公共托育、經濟發展、加薪減稅、補助農民、農產品外銷、農民職災保險等，口蹄疫也已拔針，明年就能外銷，並把非洲豬瘟阻絕在境外。

她說，這3年多來在大陸文攻武嚇下，透過各種方法像給政治獻金，滲透台灣選舉，這次選舉台灣在最前線，全世界都在看，希望大家要用選票拒絕紅色勢力，讓民進黨立委都當選，讓「總統勝選，國會過半」，大家一起繼續守護台灣的民主。

賴清德表示，包括蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌都是屏東人，還有第一名的縣長潘孟安，屏東人值得驕傲。希望大家支持小英總統，讓立委過半，不要讓台灣成為第二個香港、西藏。

潘孟安指對手韓國瑜「畫虎爛、出老千」，連東南西北都搞不清楚，呼籲選民支持屏東的女兒蔡英文。最後蔡英文及潘孟安，和屏東立委參選人鍾佳濱、蘇震清、山原立委參選人伍麗華及不分區立委提名人周春米、莊瑞雄牽手，營造大團結氣氛。

(中時 )