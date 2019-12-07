營造光復新村的多元特色，同時找回舊時記憶，台中市勞工局舉辦創意設計競賽，台中科大學生以老雜貨店為發想、串聯商品與人的情感，創作出「喂！失物你好嗎？」作品，奪下第一名。此外，勞工局也委託花園城市協會尋找老舊照片、口述歷史，透過「街牌」呈現在地故事、讓民眾感受過去歷史。
站在與同學共同發想、製作的創作前，台中科技大學商業設計系學生廖晏貞說，「喂！失物你好嗎？」是以早期雜貨店為主軸，藉由塗鴉牆、磁磚、抽抽樂、彈珠檯等重建眷村早期共同記憶，其中一部分還結合電話亭的構思，讓眷村變得更溫馨、串連起人的情感。
奪下第二名的明台高中學生李芮禎則說，當初與同學一起構思眷村特色時，最先想到的就是「樹木」，決定以此發想，做出只要盪鞦韆就會跟著發光的樹，呈現眷村的優閒。
「眷戀，光復新村」創意設計競賽今年7至10月對外徵選，勞工局長吳威志說，共吸引191件作品投稿，未來會將作品融入整個青創基地做展示，成為具體地標，希望透過與地方創生的結合，展現兼具歷史、文化、休閒與觀光的幸福城市。
在地方人士見證下，由口述歷史故事、舊照片結合製作的「街牌」7日揭幕，吳威志說，這4面街牌敘述原住戶的歷史、未來將設置在青創店家圍牆上，重建50至70年代台灣的日常生活，讓青創與歷史結合、代代傳承。
(中時 )
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