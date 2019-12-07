國軍108戰訓回顧

國防部前日舉行「國軍108年部隊工作聯合檢討會」，軍聞社特別製作「國軍108年戰訓回顧」影片，輯錄年度重要任務畫面，相當精彩。

以下是年度戰訓影片出現實彈序列

01_濟陽級巡防艦ASROC反潛火箭

02_紀德級驅逐艦射擊主砲

03_成功級巡防艦射擊主砲

04_F-16射擊響尾蛇飛彈

05_幻象射擊魔法飛彈

06_CM11戰車反舟波射擊

07_CM34雲豹裝甲車射擊

08_雷霆2000多管火箭

09_F-16投擲MK-82炸彈

10_AH-64Ｅ直升機地獄火飛彈

11_AH-64Ｅ直升機2.75吋火箭

12_派里級巡防艦發射標準一型飛彈

13_錦江級巡防艦發射雄風三型飛彈

14_陸基天弓一型

15_陸基天劍一型飛彈

16_拖式反裝甲飛彈

17_刺針防空飛彈（車載復仇者系統與雙連裝DMS系統）

＊雷霆2000多管火箭

＊AH-64E直升機地獄火飛彈

18_AH-1W直升機2.75吋火箭

19_M60A3戰車反舟波射擊

20_M115式8吋榴砲

21_M105榴砲

22_M115式8吋榴砲

23_M1式240公厘榴彈砲

24_特戰突擊車M249機槍射擊

＊為重複出現

實彈射擊共24類

飛彈13種(含反潛火箭、多管火箭、2.75吋火箭)

飛彈以外(砲彈)11種

濟陽級巡防艦ASROC反潛火箭

至於影片時序如下：

00：34 紀德級驅逐艦射擊主砲（5吋砲）

00：35 成功級巡防艦射擊主砲（76砲）

00：36 F-16射擊響尾蛇飛彈

00：37 幻象射擊魔法飛彈

00：42 M109及M110

00：45 CM11戰車反舟波射擊

00：47 CM34雲豹裝甲車射擊（30鏈砲）

00：52 F-16投擲MK-82炸彈

00：56 AH-64Ｅ直升機地獄火飛彈

00：57 AH-64Ｅ直升機2.75吋火箭

01：06 派里級巡防艦發射標準一型飛彈

01：13 錦江級巡防艦發射雄風三型飛彈

01：16 陸基天弓一型飛彈

01：17 陸基天劍一型飛彈

01：30 拖式反裝甲飛彈

01：35 刺針防空飛彈（車載復仇者系統與雙連裝DMS系統）

01：39 ＊雷霆2000多管火箭

01：45 ＊AH-64E直升機地獄火飛彈

01：52 M60A3戰車反舟波射擊

01：56 M115式8吋榴砲

01：58 M105榴砲

01：59 M115式8吋榴砲

02：00 M1式240公厘榴彈砲

02：18 特戰突擊車M249機槍射擊

(中時 )

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