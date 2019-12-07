國防部前日舉行「國軍108年部隊工作聯合檢討會」，軍聞社特別製作「國軍108年戰訓回顧」影片，輯錄年度重要任務畫面，相當精彩。
以下是年度戰訓影片出現實彈序列
01_濟陽級巡防艦ASROC反潛火箭
02_紀德級驅逐艦射擊主砲
03_成功級巡防艦射擊主砲
04_F-16射擊響尾蛇飛彈
05_幻象射擊魔法飛彈
06_CM11戰車反舟波射擊
07_CM34雲豹裝甲車射擊
08_雷霆2000多管火箭
09_F-16投擲MK-82炸彈
10_AH-64Ｅ直升機地獄火飛彈
11_AH-64Ｅ直升機2.75吋火箭
12_派里級巡防艦發射標準一型飛彈
13_錦江級巡防艦發射雄風三型飛彈
14_陸基天弓一型
15_陸基天劍一型飛彈
16_拖式反裝甲飛彈
17_刺針防空飛彈（車載復仇者系統與雙連裝DMS系統）
＊雷霆2000多管火箭
＊AH-64E直升機地獄火飛彈
18_AH-1W直升機2.75吋火箭
19_M60A3戰車反舟波射擊
20_M115式8吋榴砲
21_M105榴砲
22_M115式8吋榴砲
23_M1式240公厘榴彈砲
24_特戰突擊車M249機槍射擊
＊為重複出現
實彈射擊共24類
飛彈13種(含反潛火箭、多管火箭、2.75吋火箭)
飛彈以外(砲彈)11種
濟陽級巡防艦ASROC反潛火箭
至於影片時序如下：
00：34 紀德級驅逐艦射擊主砲（5吋砲）
00：35 成功級巡防艦射擊主砲（76砲）
00：36 F-16射擊響尾蛇飛彈
00：37 幻象射擊魔法飛彈
00：42 M109及M110
00：45 CM11戰車反舟波射擊
00：47 CM34雲豹裝甲車射擊（30鏈砲）
00：52 F-16投擲MK-82炸彈
00：56 AH-64Ｅ直升機地獄火飛彈
00：57 AH-64Ｅ直升機2.75吋火箭
01：06 派里級巡防艦發射標準一型飛彈
01：13 錦江級巡防艦發射雄風三型飛彈
01：16 陸基天弓一型飛彈
01：17 陸基天劍一型飛彈
01：30 拖式反裝甲飛彈
01：35 刺針防空飛彈（車載復仇者系統與雙連裝DMS系統）
01：39 ＊雷霆2000多管火箭
01：45 ＊AH-64E直升機地獄火飛彈
01：52 M60A3戰車反舟波射擊
01：56 M115式8吋榴砲
01：58 M105榴砲
01：59 M115式8吋榴砲
02：00 M1式240公厘榴彈砲
02：18 特戰突擊車M249機槍射擊
(中時 )
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