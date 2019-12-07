台南市中西區7日上午有白馬、花轎與花童共100多人，穿著古代迎娶服裝，從南美里活動中心走到孔廟武德殿，沿路鑼鼓喧天，這是中西區與北區合辦的古代娶親遊行，出動，配合8天的「結婚囍事展」，重現府城古禮迎親盛事。

台南市中西區因為座落一棟結婚公證的法院，附近中正路是金飾一條街，民生路附近自1990年逐漸凝聚婚紗聚落，興盛時一度有40家，現在沒落剩10多家。

當地的婚紗業者見證結婚產業的興衰，有業者一直希望舉辦文史展覽重現台南早期的婚紗風華。給民眾有機會比較現代婚禮與古代婚禮的差異。

這場古禮迎親活動搭配在南美里活動中心內舉辦的「結婚囍事展」作為開場，因是兩行政區合辦，由北區派人當新郎倌，穿上古代新郎禮袍，騎著白馬，帶著空花轎、鼓吹八音隊、男方12聘禮、木盛到武德殿，依循古禮迎娶中西區派出的新娘代表。

中西區人文課長洪琬怡表示，「結婚囍事展」從中西區獨有的婚紗聚落開始發想，籌備5年，收集台南婚紗老照片、府城背景的新式婚紗照，展示古代龍鳳褂、近代混合式禮服與現代婚紗，並發行幸福產業地圖，標示結婚各項事務的採買地點。

「結婚囍事展」7日將在南美里活中心展出到15日，透過參觀展品，讓結婚過的長輩可以回憶當年，單身的人可以參考地圖，得知如何採購新、舊式的婚禮用品，減輕新人結婚繁瑣細節，提高台南市的結婚對數。

(中時 )