國民黨台南市立委第四選區參選人林燕祝新市區競選總部7日成立，國民黨前主席洪秀柱三度合體站台，批評民進黨選舉最後一定出奧步，花樣百出，用網軍帶風向，用亡國感恐嚇選民，只會抹黑抹紅林燕祝是中國同路人，人民要和平不要戰爭，兩岸要和平要坐下來談，不要草蜢弄雞公，一直想要相戰。

林燕祝新市競選總部成立大會10點開始，上千名地方挺祝鄉親坐滿會場，前台南市議會議長李全教、前立委高思博、台南市議員李文俊到場站台選台南市第六選區立委的洪秀柱也從仁德趕場來助陣，三度合體情義相挺。

洪秀柱表示，說到選舉，國民黨是比不上民進黨，但民主政治要制衡監督，台南多年都同政黨，沒有競爭不會進步，台南人寵民進黨太久了，不欠民進黨了，他呼籲鄉親要覺醒，換新人做做看。

洪秀柱說，民進黨現在使出抹黑抹紅手段，說林燕祝去大陸就是中共代言人，難道對手就沒去過大陸嗎。洪秀柱安慰林燕祝，說她們兩是「洪派」，不是紅派，沒有結婚，一生奉獻給一輩子奉獻給國家，奉獻給選民，但也希望林燕祝能找到好歸宿。

洪秀柱最後也說，有人說韓國瑜沒有總統的「樣」，但總統選韓國瑜國家安全才有保障，問鄉親要選讓國家安全的人，還是要選讓國家危險的人？台下民眾也熱情回應，要安全平不要戰爭。

(中時 )