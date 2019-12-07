國民黨多名立委、議員昨前往外交部抗議，爆發推擠衝突，藍委陳宜民動手推便衣女警並拍打帽子，警政署昨晚表態為捍衛警察尊嚴，將把陳宜民函送法辦。徐國勇今下午前往保六總隊慰問遭辱的員警，徐國勇強調，從影帶可以看到員警受到委屈，呼籲可以尊重警察執勤及行使公權力。

針對陳宜民指稱女警未表明身分，徐國勇強調，整個掌握狀況是有表明身分，從曝光的影片可以看到，委員說保六哪個單位的，來這裡幹什麼，就動手把人推開，相信證據會說話。

外界質疑該女警未受傷，警方卻把立委函送法辦，小題大作，徐國勇說，妨害公務成立要件並非以是否受傷，沒受傷也是可以成立，如果有受傷則是加重，目前已經進入司法階段，交由檢察官認定。

針對保六總隊出現在外交部引發質疑，徐國勇表示，保六總隊是負責保護首長及公務機關安全，立法院就是保六負責維安，內政部保護機關同仁也都是保六總隊，維護治安是應該地。

徐國勇重申，整件事情不要因果錯亂，藍委沒有約時間就直接前往外交部，而且有些機關同仁沒有制服，如果用此當成無法辨識的藉口，所以不構成妨害公務，邏輯不通。

(中時 )