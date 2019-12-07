今年秋冬澎湖觀光美食打頭陣，縣府推出「戀戀海味‧澎湖美食假期」之旅，7日壓軸場「作伙來呷辦桌」席開70桌在旺旺集團澎湖福朋喜來登酒店登場，歲末大團圓搶搶滾。

正值澎湖生猛海鮮季節，澎湖旅遊處主打觀光美食，一系列「戀戀海味‧澎湖美食假期」之旅包括「菊島好食光」美食護照、「澎湖故事菜」、「美食主題旅遊」、「土魠魚創意料理競賽」、「土魠魚宴競賽」、「作伙來呷辦桌」等6大主軸活動。

重頭戲「作伙來呷辦桌」活動最受矚目最受好評，縣府樂當東道主，不惜斥資宴請在地鄉親與蒞臨觀光客貴賓們，原本每桌價值6000元菜色，下殺2500元優惠價邀請大夥揪團認桌，報名當天秒殺搶翻天。

旅遊處更貼心選定五星級旺旺集團澎湖福朋喜來登酒店辦桌，聘請大廚展手藝，12道精緻創意的澎湖海鮮風味料理土魠魚卷芙蓉蛋、海菜海鮮羹、酸瓜鮮小管、高麗菜酸紅蓮魚、紫菜三鮮炒冬粉等一一澎湃上桌。

歲末年終吃喝玩樂共聚一堂，現場也邀請白沙鄉長青健康舞蹈協會、二崁褒歌隊、涼傘隊等藝文表演團體聯手演出，一場味覺、視覺、聽覺大滿足的美食饗宴熱鬧登場。

旅遊處表示，「作伙來呷辦桌」主推澎湖海鮮平價美食，全部料理都是澎湖在地食材，這次辦桌宴請澎湖鄉親28桌、非澎湖籍遊客42桌，希望雨露均霑共享美食，打響澎湖海鮮金字招牌，展現最正港的澎湖浪漫海島風情與戀戀海味。

(中時 )