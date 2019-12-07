「卡神」楊蕙如養網軍事件持續延燒，民進黨紛紛與她切割，網友表示，這整件事情根本就是民進黨的「現世報」！

而PTT可以說也是整個事件的被害者之一，這些日子以來PTT因為網軍肆虐，導致站方決定暫停新帳號的註冊，這也讓PTT失去新血、逐漸老化，「而這些網軍竟然還舉手叫好？」

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(中時電子報)