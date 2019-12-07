原本是2003年選秀同梯的「小皇帝」詹姆斯與「甜瓜」安森尼好友對決戲碼，卻被「一眉哥」安東尼戴維斯39分、9籃板、2助攻、2抄截與3火鍋表現搶光風采，湖人終場136比113輕取拓荒者，除摘3連勝，更以20勝3敗穩居西區首位。

這是詹姆斯與安森尼相隔412天後再次對決，前次這對兄弟在場上相遇，是在2018年10月21日，當時安森尼還在火箭打球，也讓7日這場比賽更具話題性，在開打前夕，詹姆斯也特地走向安森尼給了一個熱情擁抱，歡迎好友重返戰場。

不過湖人次節就打出15比0猛攻，轉眼擴大領先到兩位數，上半場打完，湖人取得77比62大幅領先，安東尼戴維斯上半場就拿25分，拓荒者的防守，根本拿他毫無辦法，更讓拓荒者心痛的是，主力前鋒胡德首節就因腳跟斷裂退場。

拓荒者球員圍在受傷倒地的胡德身邊關心傷勢。(美聯社)

來到第3節，湖人不僅安東尼戴維斯繼續搶分，詹姆斯也加入支援，幫助湖人始終維持20分左右領先優勢，可是湖人總教練佛格直到最後4分多鐘，才把詹姆斯與安東尼戴維斯換下場休息，未免也太小心翼翼了，等同不給對手機會。

詹姆斯最後拿下31分、8助攻與7籃板，表現確實壓過安森尼的15分、2籃板及1助攻，畢竟就算是親兄弟，到了球場上面還是明算帳，湖人除了詹眉兩人攜手攻下70分，庫茲馬也拿15分，麥基13分；拓荒者以利拉德29分最高。

(中時 )