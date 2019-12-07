搭乘2020東京奧運盛事，中華文化總會與日本學研出版社合作，推出「台灣的秘密」漫畫，直送全日本3,174所國立圖書館、東京都1,332所小學圖書館，東奧期間也會放置在接待選手的15座城市、354所學校，讓日本民眾更了解台灣的運動、觀光和文化。

文總副秘書長李厚慶表示，台日雙方經過逾一年的溝通、實地考察與腳本討論後，精選多個台灣特色，如棒球、夜市等，52頁的故事濃縮台灣最精彩的美麗人事物，藉由故事傳達有趣實用的台灣資訊給日本小朋友，搭乘東京奧運的話題，加強對台灣的理解，讓台灣的新印象可以從日本學童扎根。

文總經由朝日媒體與學研Gakken出版社通力合作企劃，藉由出版社負有盛名的「秘密系列」漫畫，講述台灣魅力。此次是出版社第二次以國家為主題的企劃，台日雙方合作，由日本筆者撰寫腳本，曾獲得金漫獎最佳漫畫潛力獎佳作的台灣漫畫家Bigun大槍繪製，成為台日交流橋樑。「台灣的秘密」此次限量發行1萬本，日本國立圖書館館藏可供日本人借閱。

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