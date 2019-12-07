第六屆關渡宮公益祈福GO路跑，由電音三太子帶頭領跑，在關渡宮董事長陳玉坤及來賓共同鳴笛下起跑，完成全長7.6公里的公益祈福GO路線。（主辦單位提供／陳俊雄台北傳真）

在關渡宮董事長陳玉坤及來賓共同鳴笛下起跑，完成全長7.6公里的公益祈福GO路線。（主辦單位提供／陳俊雄台北傳真）

由台北市關渡宮與中國時報共同舉辦的第六屆公益祈福GO路跑活動7日上午熱鬧舉行，3000多位參與民眾不畏風雨跑完全程7.6公里的路跑路線。擔任活動公益大使的超馬好手林義傑表示，很榮幸可以參與這個有意義的活動，主辦單位不僅邀請民眾發揮愛心做公益，同時透過運動強健體魄，一家大小可藉此活動來趟文化知性之旅，悠遊於關渡水岸之中。

今年T.C.C.台灣敞蓬俱樂部與T.M.C.台灣肌肉車聯盟也熱情響應關渡宮公益祈福路跑活動，現場規畫的經典超跑嘉年華，也成為本活動另一個亮點。民眾在超跑展示區內可以一覽在電影變形金剛、玩命關頭、極速快感等出現的經典超跑，如馮迪索坐駕DODGE CHARER HELLCAT地獄貓、雪佛蘭大黃蜂、野馬等，還有經典骨董跑車馬自達MX-5、保時捷GT3等稀有的車種。現場民眾紛紛圍觀並與難得一見的名車合影打卡。

除欣賞舞台精彩藝文表演外，今年抽獎品更是豐富，最大獎由極緻天下提供價值逾10萬元的專利技術微晶玻璃煎台，還有超過300多項抽獎品。參加活動的民眾大呼主辦單位佛心來著，紛紛表示今年參加禮超棒，沒想到抽獎禮更超越前5年！

關渡宮董事長陳玉坤表示，公益路跑活動已舉辦6年，希望藉由這樣健康的活動發揚媽祖濟世大愛的精神。他邀請大家有空多來關渡走走，體驗一趟關渡宮的知性與藝術之旅，慢活悠遊欣賞水岸美景。本次活動關渡宮捐贈20萬給財團法人台灣省私立香園紀念教養院。

關渡宮有豐富的建築風華與藝術典藏值得細細品味，常年深耕於社會服務工作，近年來為提倡休閒運動及推動地方人文景觀結合上，每年年底舉辦公益祈福路跑活動，除能讓更多民眾參與並認識台灣傳統民俗宗教藝術文化，更帶動地方休閒觀光產業，讓民眾暢遊在關渡得天獨厚的自然生態中。

(中時 )