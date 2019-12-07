高巿府新聞局長王淺秋請辭，接任國民黨總統參選人韓國瑜競選團隊的總發言人。對於這個人事布局，有媒體報導，藍營內部有許多人認為發言人體系的葉元之和何庭歡２人對抗綠營炮火明顯不足，應該要再加即戰力的攻擊砲火手，韓國瑜夫人李佳芬早就希望王淺秋可以加入韓陣營，加強火力對抗綠營，但礙於市府預算，才延遲到這個時候正式入隊。

據《鏡週刊》報導，韓營人士日前私下宴請多位親藍政論媒體人餐敘，有名嘴就直指葉元之和何庭歡兩人戰力不夠，應再多加入具備即戰力的攻擊手才是。

該媒體更報導，李佳芬早就對韓國瑜陣營的炮火不夠猛烈很有意見，希望能夠強化發言系統的回應火力。據悉，韓陣營早就希望王淺秋能夠加入團隊，擔任砲手工作，且王也和李佳芬私交良好，是韓國瑜夫婦信得過的大將，但礙於高雄市府預算期還未結束，也怕貿然加入又被冠上落跑罵名，因此才延遲至現在加入。

(中時電子報)