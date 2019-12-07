剛從國外回來的徐乃麟（乃哥）與太太7日近午時低調現身金寶軒，他提到沒有事先聯絡王鈞，本打算單純上香致意，到現場才知道不開放。他表示與高以翔經紀公司內部高層的人熟識，在加拿大溫哥華的時候，太太與高以翔的媽媽吃過飯，兒子也跟高以翔打過球。徐乃麟的太太表示十分欣賞高以翔，兩人都對高以翔發生猝死事件感到遺憾。

乃哥認為這件事情給演藝圈一個反思的機會，以前錄外景常置身不安全的環境，再加上製作人求好心切，藝人冒著風險上陣是常有的事情。他對於外景主持的安全性有極高的堅持，上網查都還能看到跟製作單位發生口角的舊新聞，「沒出事之前大家都不覺得嚴重，等到意外發生了才知道嚴重性。」

至於他比較台灣和大陸製作節目的規格，「台灣不見得安全許多。」他坦言每天關注高以翔的新聞，猜測影響較大的主因是節目錄製時間過長、空氣汙染、過度疲累再加上低溫才導致憾事，隨即感嘆：「人生都是命？誰願意遇到這種事情？製作單位也不願意。」他暫訂接下來這兩天再抽空來靈堂向高以翔上香致意。

(中時 )