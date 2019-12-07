新竹縣第二選區民進黨立委參選人鄭朝方7日在竹北市東平里集會所舉辦「108新課綱座談會」，由立法院教育委員會召委李麗芬再次邀請教育部次長林騰蛟等人，對新課綱上路政策會考命題方向等做討論，並以資訊教育及科技輔助自主學習展開座談，期減緩家長對新課綱的擔心與疑慮。

李麗芬表示，鄭朝方多次與她討論新竹縣教育環境和新課綱因應對策等問題，讓她對於新竹縣教育議題有更深入的了解，邀請教育部及關心教育的家長做深入研討，希望讓每個教育環節能做得更好。

鄭朝方表示，發展資訊及科技教育不外乎從人、事、物3點出發，他若能進入國會，將爭取專業資訊及科技師資的培訓經費，在新竹縣廣設資訊及科技的前導學校和推廣中心，完善學校資訊設施設備，讓大新竹成為資訊及科技教育的「模範地區」。

鄭朝方認為新課綱要培養學生思考、思辨的能力，在學校的學習課程有機會了解自己的興趣性向，獲得學習發展的機會，應該建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題。

林騰蛟表示，推動12年國教新課綱持續發展的過程，教育部積極與家長及相關團體接觸與充分對話，更希望透過家長的陪伴與支持，讓每個孩子都能跟上世界變遷的腳步。

(中時 )