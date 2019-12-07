謝和弦臉書全文。（圖／取材自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

歌手謝和弦5日被老婆Keanna報警檢舉設麻被捕，謝和弦交保後頻在臉書PO文，Keanna昨深夜則在IG曬超音波照，疑似懷孕，但她事後悄悄刪照，謝和弦稍早則發文開嗆「謝謝妳愛我 但我比較愛大麻」，並提到：「孩子生下來 要認我 我負責 不認我 祝福妳有新的美好人生」。

藝人謝和弦5日因持有大麻遭警方逮捕，6日上午移送地檢署時神色自若，面露微笑。（王揚傑攝）

謝和弦昨交保後先是直播刺青，一早又曬刺青照和開嗆網友截圖，而謝和弦午後則再發文，他一開頭就寫下：「哈囉 我可以不吸毒 你可以多出國見世面嗎」，並開嗆「謝謝妳愛我 但我比較愛大麻」，發文讓人傻眼。

而謝和弦接著又提到寶寶「孩子生下來 要認我 我負責 不認我 祝福妳有新的美好人生」，疑似與老婆Keanna婚姻狀況亮紅燈，引發網友紛紛留言開嗆謝和弦「是男人就停止傷害你的女人」、「你會後悔 這文太傷人」、「是不要謝太太了嗎 😢」。

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(中時電子報)