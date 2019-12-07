警方表示，博奕網站「不出金」絕對是詐騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

新竹一名26歲陳姓女上班族，日前在Instagram上看到「投資博奕」廣告，斗大標題寫著「穩賺」，令陳女十分心動，遂依內文聯絡方式加對方LINE好友並詢問詳細內容，對方即要求陳女先至博奕網站申請帳號儲值，再告知帳號密碼，誆稱透過代操作方式進行賺錢，後續對方持續出示獲利截圖博取陳女信任。

但陳女想要將獲利領出，對方卻以「洗碼量不足」等各種理由，表示需要儲值更多金額，才能把獲利領出，無論如何就是「不出金」，直到最後對方封鎖陳女、直接離開聊天室，陳女才驚覺受騙，總計遭詐騙395萬元。

刑事局統計，今年9至11月假投資博奕網站詐騙案件計95件(共53家)，第一名為「GIC GROUP」、「WD環球國際」(各6件)，第二名為「NCI新彩國際」(5件)。針對上述手法，刑事局持續透過165專線資料庫進行大數據分析，定期更新高風險博奕網站名單，提醒民眾注意上述網站，慎防詐騙。同時，也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追緝。

刑事局呼籲民眾應慎選投資管道，避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的商品，更勿輕信素未謀面的網友傳來的投資管道，以免上當。另呼籲國內第三方支付平台業者，應善盡企業社會責任，做好KYC（Know Your Customer）機制，詳細瞭解自己的客戶，以免淪為詐騙集團的幫助犯，甚至觸犯洗錢防制法等相關法令。

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(中時 )