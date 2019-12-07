網友爆料發文。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

高以翔上月27日錄製《追我吧》過程中不幸逝世，昨(6日)電視台派人來台弔唁，坐飛機2小時卻在靈堂只待了9分鐘快閃引發討論。而《追我吧》主持人華少先前被直擊低調到高以翔倒下花壇哀悼不語後，今傳出他對電視台心寒，有意離開浙江衛視，但當事人暫無回應。

主持人華少在事發當晚直擊了高以翔從起初參加錄影到倒下急救經過，民眾當時爆料，指華少聲音有顫抖，感覺精神狀況有點崩潰，且在高以翔頭七前一晚，華少又被目擊穿著一身黑低調回到事發現場，盯著花壇久久不語，似對此事仍相當自責。

今據《搜狐娛樂》報導，知情人指事發後華少對節目組相當心寒不滿，接下來有意離職，也出現不少其他電視台想挖他，但華少先前就當過製作人製作不少節目，之後可能會當獨立製作人以個案形式和電台合作，另也有網友說在浙江衛視當過攝影師，「他說他辭職實在是因為扛不住了」，「有命掙錢，沒命花」。

(中時電子報)