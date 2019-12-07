從下背痛到腳麻，小心是腰椎椎間盤突出在作怪!尤其是下背痛不分男女老少更是民眾生活中常見的困擾之一，有時認為忍一下就過去了，但長期下來干擾了生活品質，疼痛難耐夜不成眠使得症狀加劇。根據國際知名期刊統計，腰椎退化性疾病非常普遍，下背痛症狀影響全世界幾百萬人口，而下背痛只僅次於最常見的感冒，是第二常見需要看醫生求診的理由。

一位68歲的婦人就因為下背疼痛甚至出現雙腳麻痛的狀況，無法長時間步行走路10分鐘就要休息，經醫生檢查確診腰椎椎間盤突出需要開刀治療，但一般人聽到「龍骨」要開刀手術都非常擔憂，親朋好友也會勸說開刀可能會產生許多後遺症，讓許多病患退卻不敢進一步治療。

不過，現在隨著醫療科技的進步，恩主公醫院引進了最新脊椎內視鏡系統，擺脫恢復期較常、傷口大的傳統脊椎手術；相較之下，內視鏡脊椎微創手術傷口範圍僅介於0.3~0.4公分間，搭配內視鏡影像系統，影像可高度放大40倍，減少脊椎肌肉筋膜損傷，術後傷口小，恢復期大幅縮短，只需3-5天即可出院，讓病患更佳安心與放心，不用在「龍骨」上開大刀，也大大降低高齡者手術風險。

想要進一步了解的民眾，可以前往2019台灣醫療科技展，恩主公醫院12/5-12/8將於現場提供「內視鏡手術模擬器」，讓民眾彷彿置身手術室，能夠親自體驗不到1公分的傷口，如何進行內視鏡脊椎微創手術。另外現場也可以體驗超音波骨質密度檢測、骨折風險評估工具FRAX及身體組成分析儀，讓民眾檢測及更瞭解骨折風險、預防骨質疏鬆，現場亦有專業醫師和骨質疏鬆衛教師提供民眾諮詢。

而在恩主公醫院院長吳志雄的帶領下，恩主公醫院成立了骨科微創中心，除引進最新脊椎內視鏡系統，還整合各項微創手術，包括機器手臂電腦導航關節置換手術、微創骨折復位、3D列印矯正切骨矯正手術、肩膝踝髖關節鏡手術系統，擁有堅強專業的醫療團隊為病患服務。

(中時電子報)