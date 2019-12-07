朝邦文教基金會以「推動對話力．促進社會正向改變」為主題，透過對話、建立尊重、包容、參與的文化促進社會正向改變，今(7)於北市松菸文創舉辦第一屆 「對話影響力獎 」，首次以獎項和數據化來擴大社會大眾在對話上的認知。

今年適逢基金會成立20周年，對話影響力獎的目的在表揚、肯定個人、組織、社區等積極推動對話，藉此讓對話綜合能力 、專注聆聽、包容多元等，促使兼容並蓄的公民社會得以實踐。

朝邦文教基金會執行長吳姿杏指出， 「對話文化 」有三個基本元素，包含平等待人 、聆聽同理，以及在陳述自己的主張或提供他人意見時，先說出自己的觀點(假設) ；吳姿杏表示，在現今多元文化的世界中，單一價值觀已不存在，溝通不再只是說話， 「理解 」成了主要的目的。

吳姿杏說，「對話力 」可以體現在個人與組織中，組織層面就是要創造能平等參與的文化，不再只是由上而下制定規則，而是共同締造的渴望與承諾，才能看到溝通結的果實。

資深媒體人蘭萱指出，現代人雖然有了網路，看似全球化，但我們很容易在同溫層聚集，好似又回到古代分散的部落文化，對內十分緊密，但對外就好像築起一道道厚牆，語言本是互相理解的工具，但在缺乏信任下卻成了殺傷他人的利矛，怨懟 、仇恨和猜忌不斷累積，自我綑綁的同時也阻止了彼此的對話，這也是台灣社會正在面臨的嚴峻考驗。

行政院數位政務委員唐鳳表示，對話起點在於先有信任再有目標，唐鳳說 「對話影響力 」其實就是社會創新的一種，人都會面臨被不同立場的人排除在外的情況，表示對話目的不在於說了什麼，而是不同價值觀的人可以在一起做些什麼，強調開放性參與一直是社會進步的基礎。

這次對話影響力獎其中一個得獎組別 「Just Feel」來自香港，他們從孩子在學校遭霸凌的事件做出「善意溝通校園計畫」，使校園被霸凌者轉變為團體參與者；另一位金獎得獎人政治大學王增勇教授以 「同志生命 」為題，創造出說故事與聽故事的溝通空間，讓民眾可以學習進入同志生命故事中，達到聆聽與理解的目的。

(中時 )