侯永都基金會7日早上10點在北門區二重港仁安宮廣場發放冬令慰問金。（劉秀芬攝）

侯永都基金會7日早上10點在北門區二重港仁安宮廣場發放冬令慰問金。（侯永都基金會提供／劉秀芬台南傳真）

在地企業善盡社會責任，7日早上10點，南紡購物中心董事長暨侯永都基金會創辦人侯博明回到故鄉北門區，於二重港仁安宮廣場發放冬令慰問金，讓2371位弱勢鄉親在歲末寒冬之際感受社會的溫暖與愛心。

侯博明為南紡董事長亦是侯永都基金會創辦人，他表示，由祖父侯雨利、父親侯永都皆在北門二重港出生，對地方鄉親照顧有加，為讓飲水思源回饋鄉親的精神永續傳承，基金會自2011年起於北門區舉辦冬令救濟活動。

基金會今年共發放慰問金525萬元，捐助對象主要為北門、學甲、將軍3區低收入戶及殘障人士共2371人，侯博明到現場便受民眾熱情歡迎，前市議員侯澄財、北門區文山國小校長王建智等人應邀出席，共同為關懷地方弱勢盡一份心力。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業，環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛所成立，8年來在二重港發放冬令救助總金額達3236萬元，受益人數高達1萬3769人次。

此外，基金會自1989年創立以來，其附屬單位永都藝術館發放之善款累計高達1億9000萬，更捐贈慈善社福單位21輛車，希望透過拋磚引玉的方式，讓更多人投身公益。

(中時 )