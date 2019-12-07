國民黨多名立委昨前往外交部抗議，並與執勤員警爆發衝突，其中立法委員陳宜民因出手打掉女性警察的帽子、並在階梯上手推該名警務員，導致女警踉蹌引發爭論，內政部部長今下午1點前往保六總隊慰問員警並致贈禮盒，徐國勇強調，員警已經表明自己是保六，有誰聽到保六不知道是警察？不能因為沒有穿制服就說不知道是警察，「錯了就是錯了，應該是要面對它。」

立委陳宜民推保六女警 徐國勇批「錯了就是錯了」

保六總隊副總隊長呂新財上午則說，陳姓女警務員在現場擔任督導、聯絡工作，或因工作需要穿著制服或便服，但已在現場表明她的身份，相關影帶證據，已經交給轄區中正一警分局，並依妨害公務罪函送立委陳宜民。

徐國勇今到保六總隊慰問遭到撥打、推擠的警務員，他強調，為了維護警察尊嚴，支持員警提告，「影片非常清楚、影片會說話，（陳宜民）錯了就是錯了。」

徐更強調，立委陳宜民聽到「保六」就應該知道是警察，平時就是負責立法院機關安全，保護立委工作，而且，妨害公務是非告訴乃論，也就是公訴罪，司法機關知道就要展開偵辦，更不能叫員警不要提告。

(中時 )