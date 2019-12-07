民進黨造勢現場發放便當消息時有所聞，台南市議員謝龍介甚至嘲諷想「草船借箭」，將造勢辦在隔壁，請支持者領完便當再「轉移陣地」。今網友直擊，民進黨屏東造勢場上滿滿熱呼呼便當，數量壯觀宛如「便當長城」，讓網友驚嘆不已。
網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「韓總今天在苗栗是冷颼颼的天氣，熱呼呼的民心！小英總統在屏東也是冷颼颼的天氣，卻有熱呼呼的便當山！」並諷刺道：「怎麼都習慣把食物放地上呢？」
文章附圖是兩張現場便當照，清晰可見便當訂購店家，一大袋、一大袋排放地上，數量之多頗為壯觀，宛如「便當長城」；遮雨棚上更高掛著「屏東市 李清聖」、「屏東市 劉育豪」。
文章一出，引爆熱烈迴響。網友紛紛回應：「民進黨的很喜歡撿地上的東西來吃耶」、「把動員的民眾當什麼了」、「便當店發大財」、「衛生局，該派人去檢查吧，照片都出來了，吃壞肚子，算誰的？」「真的很可惡，不能認真發便當嗎？」「我們是熱呼呼的民心，菜菜皇是熱呼呼的便當」、「今天你吃他一頓，明日他吃你四年，看誰虧」、「真有錢」、「去領一個來吃，票投韓國瑜」。
(中時電子報)
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