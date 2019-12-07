不久前遭大陸指控嫖妓並被公布相關視頻的前英國駐香港總領事館雇員鄭文傑，於8月下旬來台停留約3個月，期間疑似遭境外人士跟監。大陸委員會今天僅表示，相關單位已依鄭文傑需求進行維安。

《中央社》報導，鄭文傑今年8月入境深圳期間遭當局拘留15天，台媒指出，鄭文傑在遭中共釋放後6天，於8月30日抵台，直到11月29日離台，目前人在英國。他11月向外媒揭露遭大陸公安刑求後，在台期間曾遭不明人士跟蹤。

警方初步研判，跟蹤者並不是國內常見的親中統派，而是境外人士。

陸委會下午以書面形式回覆《中央社》記者相關提問時表示，政府向來十分重視來台旅客的人身安全。自鄭文傑表達擔心個人在台安全後，相關單位已依其需求進行維安，確保其在台期間的安全。

現年28歲的鄭文傑，過去曾就讀國立台灣大學政治系，他在8月8日中午12時入境廣東省深圳，出席當日來回的商務會議，但隨即在晚間回程途中失聯，中國外交部直到8月21日才證實對鄭文傑行政拘留15天。

鄭文傑11月下旬接受英國廣播公司（BBC）專訪，揭露他在中國遭到刑求逼供的過程，包括秘密警察質問英國在反送中抗議的角色。

(中時電子報)