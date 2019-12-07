國民黨民代6日前往外交部抗議，其中藍委陳宜民竟遭警察移送法辦，對此前立委蔡正元在臉書聲援陳宜民，抨擊系謝子弟兵徐國勇為了護主，犧牲警察暴力對付藍營立委、議員，把警察當做是個人的東廠保鑣，可惡至極！

蔡正元指出，太陽花攻佔行政院，是時是地都是警察應該出現的地方，但警察執勤的結果是警察被移送法辦，太陽花反而沒事。如今立委和議員找外交部長陳情，並不是去攻佔外交部，外交部長卻找來警察干擾，還有沒穿制服的警察，跟圍事保鑣沒兩樣。

蔡正元認為，這是警察不該出現的地方，但警察變成外交部長的圍事保鑣，公器被私用，立委和議員抗議警察的阻擾是「天公地道」。

未料警政署長反而以陳宜民立委打落沒穿制服的「女警」，還頭戴的New Zealand帽子為由，要把陳宜民移送法辦，實在荒謬至極！

蔡正元直指在此事件中，警政署長變成太陽花，外交部成了謝系東廠，至於管警察的內政部長徐國勇本來就是謝系人馬，把警察當成東廠保鑣，又在亂花納稅人的錢，「可惡至極的東廠集團！」

貼文一出也立即引起廣大迴響，網友認為「太陽花闖行政院警察被打要國賠，立法委員要進外交部，被拒馬、警察擋在門外，這是什麼民主國家？」另也有許多網友一致呼籲，明年選舉一定要「下架民進黨」！

(中時 )