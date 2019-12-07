美國F-117「夜鷹」（Nighthawk）戰鬥攻擊機退役已超過10年，但冒險傳說顯然還沒結束。儘管絕大多數「夜鷹」已解體，堆在機庫內，還有兩架供展示用，但仍有少數繼續在執行各式任務。

(中時電子報)