好忙！F-117扮敵機 對抗F15＋F22 14:502019/12/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-117「夜鷹」（Nighthawk）戰鬥攻擊機與F-22，F-4「幽靈」（F-4 Phantom）及F-15在新墨西哥州霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base）上空同框的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國F-117「夜鷹」（Nighthawk）戰鬥攻擊機退役已超過10年，但冒險傳說顯然還沒結束。儘管絕大多數「夜鷹」已解體，堆在機庫內，還有兩架供展示用，但仍有少數繼續在執行各式任務。 (中時電子報) #F-117 #夜鷹 #F15 #F22 #退役 #對抗 #美國 #隱形戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》神祕任務！美退役F-117隱形戰機升空 15:172018/07/31 軍事 2017祕密任務！4隱形始祖F-117轟炸敘 10:442019/03/03 軍事 軍事熱門新聞 F35C不行？美海軍很快就需要6代艦載戰機 - 軍事 好忙！F-117扮敵機 對抗F15＋F22 - 軍事 軍聞社製作 國軍108年戰訓回顧影片 - 軍事 首飛！印度航母即將散發「光輝」 - 軍事 美智庫：再不換艦載機 美航母將擋不住中俄彈道導彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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