資深藝人侯傑本月5日下午1點多於新店安養中心病逝，享壽73歲。曾在經典國片《艋舺》飾演阮經天父親的他，當年是閩南語劇的一線小生，走紅程度不下石峰，未料晚景淒涼，因為健康問題加上與家人關係疏離，最終只能在安養院中度過晚年，令人不勝唏噓。

桂田文化藝術基金會稍早表示，侯傑的家人已聯絡上，他的3位弟弟和大嫂們主動聯絡、共同討論，女兒至今仍未聯繫上，後續的事宜將由家人主事安排，桂田文化藝術基金會和台灣優質生命協會一起協助辦理。告別式時間訂於12月11日於第二殯景仰樓三樓至美二廳舉行，下午2點家祭、2點半公祭。

曾經是台語劇一線小生的侯傑，當年因為俊帥外型，被譽為是師奶殺手，只是他晚年過得相當不好，不僅深受中風、失智所苦，雖有兒女，卻也因為與孩子們鬧翻失聯，親弟弟曾經來探訪過他，但目前也是沒聯絡的狀態。侯傑沒房沒車沒積蓄，孑然一生，最終在政府及慈濟的幫助下，才得以進安養中心，不至於流離失所。

據悉，他與女兒已失聯長達10年以上，多年前，侯傑更曾被發現在攝氏9度的寒冬街頭中遊蕩，失智的他，只是因為太想見在花蓮的女兒，才會跑出安養中心。

(中時 )