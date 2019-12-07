國民黨立委陳宜民昨日到外交部抗議，動手推女警。民進黨今舉行記者會，嚴厲國民黨立委的行為；被媒體詢問民進黨立委邱議瑩、林岱樺也曾衝撞公署、拍打警察的行為，是否雙重標準。民進黨發言人李晏榕表示，兩位立委都付出司法代價，全民更應在此時譴責消費悲劇及警察。

民進黨發言人李晏榕、立委林靜儀及不分區立委提名人范雲召開記者會。林靜儀指出，去年關西機場事件發生，國民黨立法院黨團包含陳宜民等人，在立法院開的記者會是用當時的假消息及假新聞來責罵外交部及駐外人員，半年後，日本NHK新聞報導證實這些假消息來自於中國，但國民黨立委從事發到現在，一句道歉都沒有，昨天又到外交部咆哮。

林靜儀說，但針對假消息、假新聞要修法遏止時，國民黨反對到底，卻不願意參與修法，反而昨天又在外交部推打正在值勤的員警，何況陳宜民還是大學副校長出身，身為陳的學生應該都感到可恥。

林靜儀還質問國民黨立委，「夾到手需要躺在床上放氧氣跟坐輪椅嗎？」請不要這樣浪費醫療資源，作秀做夠了。

范雲表示，從陳宇女警兩人對話逐字來看，女警有表明身份，陳宜民也知道對方是保六的警察，國民黨不分區立委提名人葉毓蘭，自稱警察代言人，在臉書發文說警方執法有可議之處，保六警察有改善的地方，還配當警察的代言人嗎？

李晏榕也質疑，質疑陳宜民「就是性別歧視的行為」、「瞧不起女性」，應嚴厲譴責這個行為。曾銘宗及林德福等立委昨天架走外交官，已涉及刑法的妨礙自由強制罪，違反刑法及人權，還敢說國民黨是跟軍公教站在一起？

(中時 )