2019金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」揭曉，得獎作品分別來自台灣、大陸、香港、南韓及德國，其中台灣囊括19件表現最突出。

其中，有兩件作品為雙料得主，一為奇意果國際與春池玻璃合作的「HMM 玻璃杯」，榮獲「金點設計獎年度最佳設計獎」及「金點設計獎年度特別獎-循環設計」；社團法人台灣重新思考環境教育協會和簡訊設計合作的「海廢圖鑑」，榮獲「金點設計獎年度最佳設計獎」與「金點設計獎年度特別獎-社會設計」。

同樣拿下兩座大獎的，還有「OPEN 建築事務所」及「麥綮桁工作室」，分別抱走兩件「金點設計獎年度最佳設計獎」。

世界設計組織（WDO）前任理事長路易莎．博切多表示，從本屆獲獎作品中看到許多永續設計，期待未來有更多設計師及企業投入。

中華民國室內設計協會理事長龔書章表示，許多作品透過設計整合文化內容，將設計、文化、產業結合，表現亮眼。元智大學藝術與設計系教授阮慶岳發現，「人性化」的設計趨勢，尤其是台灣的產品設計，可以看到人和物件的關係是可親近、有溫度的。

金點概念設計有3件作品脫穎而出，分別為台灣的「器物的聲音百科」、「兵體」，及大陸的動畫作品「 Deadline」。

數位時代雜誌創辦人詹偉雄表示，今年不少大陸的動畫作品關注社會議題，如都市化造成的疏離，人與人之間的暴力等，洞察力深且帶有情感。tonychi 創辦人季裕棠提到，許多作品具有強烈的自我觀點和哲學性，甚至帶有叛逆的態度，深具反思性。

對於未來的參賽者，行人文化實驗室創辦人廖美立建議，在物質過剩的年代，設計師可以從設計過程出發，學習每一個環節，為自己找出最佳定位。

今年金點設計獎及金點概念設計獎參賽件數創新高，共計全球31地、7,937件作品，最後選出30件「金點設計獎年度最佳設計獎」、2件「金點設計獎年度特別獎」及3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」。

許多優秀設計經由金點設計獎被世界看見，而不少金點概念設計獎得獎者在獲獎後，持續研發、透過集資上線，讓夢想成真。

(工商 )