故宮南院開館第一年締造百萬觀眾紀錄，但熱潮退去，參觀人數逐年下降，提升參觀人數及服務品質成為故宮南院今年首要課題，在近一年努力下，7日迎來今年第100萬位觀眾入館，獲贈明年一月首推的「愛臺灣博物館卡」2張，可享一整年無限次參觀故宮南北院及國內國立博物館的優惠。

故宮表示，為提升服務的便利性與文物的親近性，故宮南院今年從入館接駁到策展擺設做全面體檢，為回應觀眾對故宮國寶南下展示的期待，動員數百件明星展件及國寶文物，並引進數位展示，同時策劃4檔國際大展，成功提高觀眾入館及回訪意願。

同時在園區，每天上午5點開放到夜間12點全年無休，並結合展覽及故宮文物元素之水舞及光雕等夜間休閒活動，成為民眾休憩場域。除了寓教於樂的兒童創意中心，即將完工的兒童體驗設施，以文物紋樣融入設計，擴大孩子在博物館中快樂學習的空間。

接著12月有4個重量級展覽及活動將在故宮南院登場，包括17日結合德、英、法等國最新數位作品的「奇幻嘉年華特展」，21日「奇幻故宮南院嘉年華」園遊會，25日的「皇帝的多寶格特展」開展，28日故宮燈會「南院奇境」。

(工商 )