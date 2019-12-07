白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，美國12月15日對中國商品加徵新一輪關稅的最後期限不變，不過美國總統川普將決定12月15日對北京的新關稅。他表示，川普很喜歡現在中美貿易談判的走向。

距離最後期限僅餘約一週，雙方談判人員正「密集協商」，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席柯德洛表示談判沒有任何的截止日但是，在12月15日，就徵收或不徵收關稅而言，這是一個非常重要的日期，他稱，是否徵稅完全取決於總統川普。但12月15日是重要的日子。

陸最近一次對美方釋出友善訊息，稍早表示，他們會根據相關企業申請，展開部分自美進口大豆、豬肉等商品關稅排除工作，以促進農產品購買。。

柯德洛說，北京這項動作對美中貿易談判來說是「讓人好心情的音樂」。

美國總統川普先前對調整關稅持開放態度，但並沒有直接回應陸的早先說辭。

柯德洛表示，美中談判人員幾乎天天通話，但目前沒有計畫安排雙方面對面的談判，或者川普和中國國家主席習近平的簽約儀式。

(中時電子報)